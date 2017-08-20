Джеррард: на выезде Озил играет недостаточно хорошо и становится бесполезным

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением об игре полузащитника «Арсенала» Месута Озила в матче второго тура чемпионата Англии со «Сток Сити» (0:1).
«Венгер должен обратить внимание на то, что при отборе мяча у его команды на одного человека меньше. Озил меня разочаровал, хотя мы знаем его как таланта мирового класса, который играет на обеих половинах поля.
Меня беспокоят реакция и жесты Озила – при потере мяча он совсем не помогает команде. В выездных матчах он играет недостаточно хорошо и становится бесполезным. Очевидно, что ему не нравится отбирать мяч, но игроки мирового класса должны заниматься черновой работой и отрабатывать за партнёров», — цитирует Джеррарда Daily Mail со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.
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