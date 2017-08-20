Робертсон: играть на «Энфилде» на глазах у фанатов «Ливерпуля» — другой уровень

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился впечатлениями от дебюта в составе красных в матче второго тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Игра прошла 19 августа на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля». Робертсон перешёл в команду Юргена Клоппа этим летом из «Халл Сити».
«Это было здорово. Играть на „Энфилде“ на глазах у фанатов „Ливерпуля“ — это другой уровень. В определённых моментах мы показывали слабый футбол, но в итоге собрались, это было важно сделать. Мане забил гол, когда мы больше всего нуждались в нём, и мы удержали сухую победу», — цитирует Робертсона сайт «Ливерпуля».
«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Мане