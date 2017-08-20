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Иньеста: очень уважаю Луиса Энрике, хотя иногда мы по-разному смотрели на вещи

20 августа 2017, воскресенье. 15:17 Футбол

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером команды Луисом Энрике, который возглавлял сине-гранатовых на протяжении трёх прошлых сезонов.

«Не знаю, что о наших с Энрике отношениях писали в прессе, но тренер руководил мной так, как считал нужным для команды, и наши разговоры не влияли на его решения. Думаю, эти три года были очень хорошими, если не считать некоторые трудности в прошлом сезоне. Я очень уважаю Энрике, хотя иногда мы по-разному смотрели на вещи», — цитирует Иньесту Football Espana.

Луис Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года. В первом сезоне под его руководством команда смогла выиграть «требл», одержав победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов. В следующем сезоне сине-гранатовые смогли повторить успех на внутренней арене, выиграв «золотой дубль», однако в Лиге чемпионов «Барселона» завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив в двухматчевом противостоянии «Атлетико» В сезоне-2016/17 «Барселона» не смогла выиграть ни Примеру, ни Лигу чемпионов.

Иньеста: для «Барселоны» не существует второстепенных трофеев
Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Андрес Иньеста Луис Энрике
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
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