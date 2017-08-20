Ватцке: вероятность перехода Дембеле в «Барселону» я бы оценил в 50 %

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о переговорах по переходу нападающего немецкой команды Усмана Дембеле в «Барселону».
«В четверг мы встречались с представителями „Барселоны“ — большого и уважаемого клуба, по крайней мере, я так думал одну или две недели назад. Во время переговоров стало ясно, что наши позиции по Дембеле кардинально отличаются. В пятницу Усман не явился на тренировку, это стало сюрпризом для нас. Не думаю, что он сделал бы такое ради любого другого клуба в мире. На данный момент вероятность перехода Дембеле я бы оценил в 50 %", — цитирует Ватцке Bild.
Цорк: если требования «Боруссии» по Дембеле будут удовлетворены, мы отпустим его