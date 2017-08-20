«Ганновер» сообщил о прибытии нападающего «Рубина» Жонатаса

Нападающий «Рубина» Жонатас прибыл в Ганновер для завершения перехода в одноимённый клуб. «Ганновер» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографию бразильского форварда в аэропорту и поприветствовал его. Завтра Жонатас пройдёт медицинское обследование.
Ранее телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что Жонатас переходит из «Рубина» в «Ганновер» примерно за € 9 млн.
Вчера главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что 28-летний нападающий покинет клуб из-за финансовой ситуации казанцев.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».