«Динамо» – «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

Сегодня, 20 августа, в Химках на стадионе «Арена Химки» состоится матч седьмого тура РФПЛ между «Динамо» и «Уфой». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Уфа».
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с рефери Владиславом Безбородовым.
Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Все матчи завершились победой «Динамо». Последняя встреча между этими командами состоялась в марте 2016 года и завершилась гостевой победой «Динамо» со счётом 1:0.