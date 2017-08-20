Ан. Миранчук: рано ещё говорить, что «Локомотив» претендент на чемпионство

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук считает, что «железнодорожников» ещё рано называть претендентами на чемпионский титул, несмотря на удачный старт.
«Такие громкие слова рано ещё говорить. Рады, что так начали. Дальше ещё больше работы», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
Напомним, что «Локомотив» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги одержал волевую победу над «Спартаком» (4:3).
В таблице российского чемпионата подопечные Юрия Сёмина располагаются на второй строчке, имея в активе столько же очков, сколько лидирующий «Зенит».