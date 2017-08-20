«Тоттенхэм» – «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

Сегодня, 20 августа, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч второго тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси». Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».
Ранее команды в рамках английской Премьер-лиги встречались друг с другом 134 раза. 44 матча завершились победой «Тоттенхэма», 34 раза команды сыграли вничью, и 56 раз сильнее оказывались футболисты «Челси».
Последняя встреча между этими командами в АПЛ состоялась в январе 2017 года и завершилась домашней победой «Тоттенхэма» со счётом 2:0.
Виллиан: надеюсь, «Челси» снова обыграет «Тоттенхэм» на «Уэмбли»