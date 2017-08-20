Цаллагов дебютирует в составе «Динамо» в матче с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Уфы» на матч седьмого тура российской Премьер-Лиги.
В составе бело-голубых с первых минут на поле появится Ибрагим Цаллагов, который проведёт свой первый матч за московский клуб.
«Динамо»: Шунин, Терехов, Цаллагов, Рыков, Хольмен, Ионов, Зотов, Панченко, Ташаев, Сов, Бечирай.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Уфа». Начало — в 17:30 мск.