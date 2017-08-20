«Куинз Парк Рейнджерс» — «Халл Сити» — 2:1. Видеообзор матча

«Халл Сити», руководимый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от «Куинз Парк Рейнджерс» в матче четвёртого тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Лофтус Роуд» и закончилась со счётом 2:1.
На 35-й минуте нападающий «тигров» Джаррод Боуэн вывел команду вперёд, однако на 74-й минуте форвард хозяев Мэтт Смит сравнял счёт, а на 91-й минуте «обручи» вырвали победу благодаря голу Идриссы Силлы.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча. Если ролик не отображается, его можно посмотреть на YouTube.
Слуцкий: это очень тяжёлое время для меня и для игроков «Халл Сити»