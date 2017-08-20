«Тоттенхэм» — «Челси»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» на матч второго тура английской Премьер-лиги, который состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «Уэмбли».
В составе «Челси» с первых минут на поле выйдет полузащитник Тьемуа Бакайоко, для которого встреча с «Тоттенхэмом» станет дебютной в АПЛ.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн.
«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Давид Луис, Аспиликуэта, Канте, Бакайоко, Мозес, Виллиан, Мората.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси». Начало встречи — в 18:00 мск.