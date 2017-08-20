«Хаддерсфилд» обыграл «Ньюкасл», одержав вторую подряд победу в АПЛ

В матче второго тура английской Премьер-лиги встречались «Хаддерсфилд Таун» и «Ньюкасл Юнайтед», которые в прошлом сезоне выступали в Чемпионшипе. Встреча проходила на стадионе «Джон Смит – Гэлфарм» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 50-й минуте забил полузащитник Аарон Муй, а результативную передачу записал на свой счёт форвард Элиас Качунга. Таким образом, «Хаддерсфилд» одержал свою вторую подряд победу в АПЛ, а «Ньюкасл» потерпел второе поражение кряду.