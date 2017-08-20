Манчини — о Кокорине: уверен, это только начало и его потенциал ещё не раскрыт

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал мнение о нападающего Александре Кокорине, который забивает уже в пятом матче РФПЛ кряду.
«То, что он делает, и то, что он может сделать, — потому что я уверен, что это только начало и его потенциал ещё не раскрыт, — это результат его усердного труда на тренировках. С первого дня на сборах он относится серьёзно к каждой тренировке и показывает своё мастерство.
У него очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается», — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».
Кокорин забил гол в пятом матче РФПЛ кряду