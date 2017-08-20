Лунёв: мне тяжело играть через два дня на третий и через три на четвёртый

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал гостевую победу над «Амкаром» (1:0) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Футбол без ошибок — это не футбол. Наверное, цепочка наших ошибок привела к их выпадам. Думаю, это наши командные ошибки. Тяжело играть, когда вся команда обороняется, тяжело их вскрыть, найти моменты для создания опасности у чужих ворот. Забили и не пропустили, результат есть — и это самое главное. Надо сказать Игорю Смольникову спасибо за то, что он выручил в первом моменте, а так особенно не было эпизодов, где я спасал.
Матч с «Утрехтом» самый важный на данный момент? Да для нас каждый матч самый важный. Готовимся. Думаю, должны проходить. Будем стараться всё сделать, чтобы достичь нужного результата и пройти в групповой этап. Тяжело ли играть через два дня на третий и через три на четвёртый? Именно мне — тяжело. Никогда с таким не сталкивался, но надо привыкать и работать. Со временем адаптируюсь", — цитирует Лунёва официальный сайт «Зенита».
Напомним, что в первом матче «Зенит» в гостях уступил «Утрехту» со счётом 0:1. Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 24 августа.