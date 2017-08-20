Гол Зотова принёс «Динамо» ничью в домашнем матче с «Уфой»

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» принимало «Уфу».
Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Уфа» сумела открыть счёт в самом конце первого тайма — точным ударом отметился Ондржей Ванек.
Отыграться «Динамо» смогло в концовке второго тайма — на 87-й минуте мяч в ворота Александра Беленова вколотил Александр Зотов.
В таблице российского чемпионата «Динамо» (8 очков) занимает 11-е место, а «Уфа» (10) располагается на седьмой строчке.
Посмотреть голы можно в официальном «твиттере» РФПЛ.