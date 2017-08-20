«Челси» обыграл «Тоттенхэм» на «Уэмбли», забив победный гол в концовке

В матче второго тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Челси». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1.
«Челси» вышел вперёд в счёте после гола защитника Маркоса Алонсо на 24-й минуте. На 82-й минуте «шпорам» удалось сравнять после автогола форварда соперника Миши Батшуайи. Однако всё тот же Алонсо на 88-й минуте оформил дубль и принёс своей команде победу.
«Челси» одержал первую победу в новом сезоне английской Премьер-лиги, а «Тоттенхэм» потерпел первое поражение в сезоне.