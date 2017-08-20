Калитвинцев: сегодня оставили Погребняка вне заявки, время у Паши ещё будет

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал, почему в заявке московского клуба на матч 7-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:1) отсутствовал нападающий Павел Погребняк.
«Мы сделали так, чтобы не было большой разбросанности. Мы теперь будем делать так, чтобы на замену сидели по два человека, а расширять «скамейку» не будем. Должна быть полная концентрация. Павел может и играть, и быть в запасе в Краснодаре. Сегодня оставили Погребняка вне заявки, но это человек, который также в обойме.
Мы принимаем решение, кого выпускать, а кого – нет. Время у Паши ещё будет: игр много, где-то придётся идти на банальный навал, и для этого у нас есть люди, способные подстроиться под тактику. Завтра кто-то другой может оказаться на его месте", — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.