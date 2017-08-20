Широков: мы получили Кокорина, которого давно ждали

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о высокой результативности нападающего питерской команды Александра Кокорина.
В матче седьмого тура РФПЛ гол Кокорина принёс «Зениту» гостевую победу над «Амкаром» (1:0). Таким образом, 26-летний форвард сумел забить гол уже в пятом матче российского чемпионата кряду.
«В игре Саши ничего особо не изменилось. Возможно, сказывается позиция, на которой он теперь выступает, — она ему больше подходит. Он выполняет тот же объём работы, что и раньше, просто сейчас появилось больше игровой конкретики в виде голов. Этого все и ждали. Сложно сказать, что на это повлияло. Возможно, новый тренер или же счастливое событие в семье. Главное, что мы получили Кокорина, которого давно ждали. Желаю Саше не останавливаться и прибавлять в каждом матче», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.