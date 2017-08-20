«Ростов» и «Краснодар» победителя выявить не сумели

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги встречались «Ростов» и «Краснодар». Игра на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону завершилась нулевой ничьей.
Несмотря на обилие опасных и голевых эпизодов, ни одна из команд забить сегодня не сумела.
«Ростов» прервал серию, которая насчитывала четыре победы. Подопечные Леонида Кучука располагаются на третьей строчке в таблице российского чемпионата, отставая на два очка от «Локомотива» и на пять от «Зенита», с которым сыграют в гостях в следующем туре.
«Краснодар» под руководством Игоря Шалимова имеет в активе 12 очков и занимает пятое место.