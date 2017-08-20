Кучук: «Ростов» и «Краснодар» понимали: кто забьёт, тот и выиграет матч

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал домашнюю ничью с «Краснодаром» (0:0) в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги. Наставник предположил, что для победы хватило бы одного гола.
«Непростой матч, как и все. Их нельзя делить на простые и непростые. Игра для обеих команд была очень сложная с обилием моментов. Естественно, обе команды понимали: кто забьёт, тот и выиграет. Но никому этого сделать не удалось.
Гацкан получил травму, и в перерыве пришлось срочно его менять», — сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».
«Ростов» и «Краснодар» победителя выявить не сумели