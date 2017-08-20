Шалимов: честно, «Краснодар» ехал в Ростов выигрывать и, в принципе, мог

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от выездного матча 7-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
«Тяжёлая ничья. Здесь, я думаю, всем было тяжело и будет тяжело. Но, честно, мы ехали выигрывать и, в принципе, могли. У них ударов было много, в концовке они поддавили. Но моментов у нас было побольше. Именно моментов опасных, а не ударов из-за штрафной. Но могло и по-другому сложиться. Поэтому ребят похвалили, сказали, что молодцы. Выезд тяжёлый, команда очень тяжёлая и неприятная, поэтому, я думаю, нормально», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Ростов» и «Краснодар» победителя выявить не сумели