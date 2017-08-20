Каррера: надеюсь, «Спартак» меня не уволит

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что московский клуб не станет его увольнять в связи с неудачными результатами на старте нового сезона.
«Ощущаю ли давление в связи с тем, что меня в любой момент могут оставить без работы? Надеюсь, этого не произойдёт. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы вывести «Спартак» на верх турнирной таблицы. Но, конечно, именно клубу принимать решение, может ли тренер продолжить выполнять свои обязанности. Это решение принимает руководство клуба», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ после семи туров.
Каррера: «Спартак» проиграл «Локомотиву» не из-за того, что играл вдесятером