Кучу: «Ростов» готовился к «Краснодару» по матчам «Боруссии» Д Тухеля

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал домашнюю ничью с «Краснодаром» (0:0) в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги.
«Первый момент — мы с подбора решили развернуть через вратаря. Это не момент центральных защитников. Центральные сыграли квалифицированно, плотно, хорошо. Не сказал бы, что они виноваты. Причины были другие — неточные передачи в центре поля. Об это в книжках Клоппа хорошо написано.
Футбол — это не игра в балет, это противостояние двух соперников. Это скоростно-силовой вид спорта. «Краснодар» тоже «махал ногами». Нужно читать литературу по тактике. Клоппа, Фергюсона и Эрикссона — там можно почитать, как строится игра. Одной фразы будет достаточно, чтобы понять. Ну вот в книге Фергюсона есть места, которые объясняется, как строится игра «Краснодара». Но могу называть и матчи, по каким мы готовились к «Краснодару». Это «Боруссия» Томаса Тухеля", — передает слова Кучука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.