Каррера дал обещание болельщикам «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «После футбола» дал обещание болельщикам красно-белых о том, что команда во всех матчах будет выкладываться без остатка.
«Что касается поддержки болельщиков, то мне очень приятно. К сожалению, в последнее время я не смог дать болельщикам то, чего они ожидают. Единственное, что я могу пообещать, это то, что буду выкладываться на полную. Мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы снова привести «Спартак» к успеху. Это наша обязанность по отношению к клубу и в первую очередь по отношению к болельщикам.
Всякий раз, когда пытаемся разобраться в ситуации, мы в том числе общаемся с игроками. Все вместе стараемся найти выход из этой сложной ситуации, в которой может оказаться любая команда. Такое уже было с Раньери в «Лестере». Это то, что не должно было произойти, но, к сожалению, произошло. Нужно не сдаваться, продолжать бороться и постараться восстановить эффективные механизмы взаимодействия, которые перестали работать», — сказал Каррера.