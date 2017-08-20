Ибрагимович продемонстрировал, как бьёт по боксёрской груше травмированной ногой

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович показал, как прогрессировал в своём восстановлении после тяжёлой травмы правого колена, которую он получил в прошлом сезоне.
35-летний шведский футболист опубликовал в своём «инстаграме» видео из тренажёрного зала, в котором он правой ногой наносит мощные удары по боксёрской груше. Ибрагимович сопроводил это видео подписью: «Какое колено?»
Шведский форвард покинул «МЮ» по окончании минувшего сезона, после того как у него истёк контракт с клубом. Руководство манкунианцев хотело продлить договор, но восстанавливавшийся после травмы игрок отказался. На позапрошлой неделе главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сообщил, что клуб снова ведёт переговоры о контракте со шведом.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Златана Ибрагимовича.