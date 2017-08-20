Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Фиорентину»

В матче первого тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Хозяева поля повели в счёте с преимуществом в два гола уже к 15-й минуте встречи после двух точных ударов аргентинского форварда Мауро Икарди. Во втором тайме успех миланцев закрепил хорватский полузащитник Иван Перишич, который точным ударом на 79-й минуте помог оформить «Интеру» уверенную победу.
В других матчах, которые проходили параллельно, «Болонья» сыграла вничью с «Торино» (1:1), «Лацио» поделил очки с новичком Серии А клубом СПАЛ (0:0), а «Сассуоло» сыграл вничью с «Дженоа» (0:0).