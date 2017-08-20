«ПСЖ» разгромил «Тулузу», Неймар забил два гола и отдал два результативных паса

В матче третьего тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Тулузу». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Адриен Рабио, Эдинсон Кавани, Хавьер Пасторе, Лейвин Курзава, а дубль оформил Неймар, в активе которого ещё и две результативные передачи. За «Тулузу» отличился Макс-Ален Градель, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник парижан Тьяго Силва.
С 69-й минуты «ПСЖ» играл вдесятером после того, как Марко Верратти получил вторую жёлтую карточку. На тот момент хозяева вели 2:1, однако, имея на одного игрока меньше, в последствии только увеличили своё преимущество в счёте.
«ПСЖ» одержал третью подряд победу и набрал девятое очко из девяти возможных. В активе «Тулузы» остаётся три балла.