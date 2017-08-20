Невилл: игроки «Челси» показали, что реально поддерживают Конте — это главное

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал гостевую победу «Челси» над «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) в матче второго тура чемпионата Англии.
«В последние две-три недели люди много говорят и пишут о «Челси». Мы помним, что произошло в прошлый раз после того, как «Челси» выиграл титул. Впрочем, похожее случалось не только в „Челси“: Манчини, Раньери и Моуринью были уволены в следующем же сезоне после титула.
Мы думали сегодня перед игрой, что для «Челси» это не просто матч за три очка, потому что он давал нам ответ на вопрос об атмосфере в команде. И «Челси» поднялся после поражения, как это делают настоящие чемпионы. Состав «Челси» нельзя назвать оптимальным, но команда была собой. Игроки показали, что они реально поддерживают Антонио Конте — это главный итог матча", — цитирует Невилла Sky Sports.