Тотти: следить за матчем «Ромы» с трибуны очень тяжело

Легенда «Ромы» Франческо Тотти, завершивший карьеру игрока по окончании минувшего сезона, поделился впечатлениями от победы римлян на «Аталантой» в матче первого тура Серии А. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Тотти занимает пост директора «Ромы».
«Следить за матчем „Ромы“ с трибуны очень тяжело. Поздравляю игроков с хорошим результатом и первой победой. Это будет год битв и сильных эмоций. Вперед, „Рома“, — написал Тотти в одной из социальных сетей.
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