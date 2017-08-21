Монтелла: знал, что Кесси будет хорош, но не думал, что настолько

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от разгромной победы над «Кротоне» в матче первого тура итальянской Серии А и выделил полузащитника Франка Кесси. Встреча проходила в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
«Мне очень понравился настрой команды. Футболисты играли с вниманием, старанием и интенсивностью. Нам нужно улучшить управление игрой, чтобы стать командой-победителем. Разумеется, удаление игрока „Кротоне“ облегчило нам жизнь. Но есть вещи, над которыми нужно работать.
Лучший игрок матча? Все отлично показали себя. Кесси приходит на ум, потому что он очень умный игрок. Я знал, что он будет хорош, но не думал, что настолько", — цитирует Монтеллу Football Italia.
Видео гола Кесси с пенальти доступно в «Твиттере».