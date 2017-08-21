Экс-игрок «Локомотива» Майкон забил 1-й гол в чемпионате Турции с передачи Это'О

В матче второго тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал на своём поле «Акхисар Беледиеспор». Встреча проходила на стадионе «Анталия Арена» и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Айдын Карабулут и бывший нападающий московского «Локомотива» Майкон, который отличился после передачи экс-форварда «Анжи» Самуэля Это'О. Для Майкона этот мяч стал первым в турецкой Суперлиге. В составе гостей голы забили Сержиньо и Мустафа Юмлу.
«Антальяспор» набрал первое очко в новом сезоне чемпионата Турции, а в активе «Акхисар Беледиеспор» теперь четыре балла.
Посмотреть гол Майкона после паса Это'О можно в YouTube.