«Зенит» напомнил цену билетов на ближайшие матчи с отсылкой к «запискам Манчини»

«Зенит» пригласил болельщиков на ближайшие домашние встречи, опубликовав в «Твиттере» видео, в котором клуб напомнил стоимость билетов на игру с «Утрехтом» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы и матч с «Ростовом» в рамках 8-го тура РФПЛ. Петербургский клуб в шутливой форме «раскрыл» секрет записок, которые наставник клуба Роберто Манчини передавал игрокам по ходу встречи с «Амкаром» (1:0) в седьмом туре российского первенства.
Ответная игра с соперниками из Нидерландов состоится 31 августа, с ростовчанами «Зенит» сыграет 27 августа. Стоимость билетов на эти игры составляет 200 рублей.
Видео доступно для просмотра в клубном «твиттере» «Зенита».
«Утрехт» перед выездом в Санкт-Петербург обыграл «Виллем II»