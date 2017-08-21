Делорт: Неймар — феномен, не знаю, существует ли возможность его остановить

Нападающий «Тулузы» Анди Делорт по достоинству оценил игровые качества форварда «ПСЖ» Неймара после поражения от парижан (2:6) в третьем туре французской Лиги 1.
«Это феномен, настоящий артист. Он как Роналдиньо, мы не знали, чего ожидать, когда он владел мячом. Я не знаю, существует ли возможность его остановить.
Единственным положительным моментом является то, что против него в чемпионате у нас есть только один матч», — приводит комментарий футболиста издание L`Equipe.
Неймар был признал лучшим игроком матча в Париже.
Неймар: не помню как забивал второй гол, главное, что поразил ворота