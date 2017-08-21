Мбаппе был выгнан с тренировки «Монако» после ссоры с одноклубником

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, являющийся трансферной целью ряда ведущих клубов, был изгнан с тренировки тренерским штабом после того, как повздорил со своим одноклубником итальянцем Андреа Раджи. Это случилось 15 августа, информирует французское издания L`Equipe, причины ссоры не называются.
18-летний форвард сыграл в новом сезоне лишь 75 минут, речь идёт о матче первого тура с «Тулузой» (3:2), и не был включён в заявку на встречу «Монако» с «Метцем» (1:0) в третьем туре французского первенства.
Мбаппе не включён в список игроков «Монако», вызванных на матч с «Метцем»