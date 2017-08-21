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«Брайтон» объявил о трансфере колумбийского нападающего «Брюгге» Искьердо

21 августа 2017, понедельник. 03:00 Футбол

«Брайтон энд Хоув Альбион» официально представил колумбийского форварда Хосе Искьердо в качестве новичка команды. Этот трансфер стал рекордным для клуба, однако сумма компенсации не раскрывается. Контракт перешедшего из «Брюгге» 25-летнего футболиста рассчитан до июня 2021 года, новичок будет выступать под 19-м игровым номером.

«Брайтон» согласовал все условия трансфера с «Брюгге» более недели назад, но должен был обратиться за разрешением на работу, чтобы получить для колумбийца рабочую визу в Великобритании.

«Это была очень сложная сделка, но я абсолютно рад, что мы наконец можем подтвердить, что она завершена. Я хотел бы поблагодарить всех вовлечённых в эту тяжёлую работу и рад, что Хосе теперь может приступить к работе с нами», — цитирует главного тренера «Брайтона» Криса Хьютона клубная пресс-служба.

За три года выступлений в «Брюгге» Искьердо помог команды выиграть Кубок Бельгии в свой первый сезон 2014/15, а спустя год завоевал чемпионский титул, став обладателем премии «Игрок года» в Бельгии. В услугах футболиста был заинтересован московский «Спартак».

Искьердо, которым интересовался «Спартак», может перейти в «Брайтон»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Брайтон энд Хоув Альбион Брюгге Трансферы
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