175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зидан: доволен игрой с «Депортиво», но не удалением Серхио Рамоса

21 августа 2017, понедельник. 03:13 Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о победе своей команды над «Депортиво» (3:0) в первом туре испанской Примеры. На финише игры Серхио Рамос получил удаление, которое стало для защитника 18-м в карьере.

«Я доволен игрой, но не удалением Серхио Рамоса. Игроки рады победе, поскольку в Ла-Корунье всегда непросто играть, а «Депортиво» — та команда, которая может вызвать у вас проблемы.

Никто из игроков не просил отпустить из клуба, и я хочу, чтобы этот состав оставался таким, каким он есть сейчас. Однако до 31 августа всё может случиться», — цитирует специалиста Marca.

Серхио Рамос повторил антирекорд чемпионата Испании по количеству удалений
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Депортиво ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Серхио Рамос
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
03:13 Зидан: доволен игрой с «Депортиво», но не удалением Серхио Рамоса
03:00 «Брайтон» объявил о трансфере колумбийского нападающего «Брюгге» Искьердо
02:38 Мбаппе был выгнан с тренировки «Монако» после ссоры с одноклубником
02:25 Делорт: Неймар — феномен, не знаю, существует ли возможность его остановить
02:09 Серхио Рамос повторил антирекорд чемпионата Испании по количеству удалений
01:56 Неймар: не помню как забивал второй гол, главное, что поразил ворота
01:43 «Зенит» напомнил цену билетов на ближайшие матчи с отсылкой к «запискам Манчини»
01:28 Неймар признан лучшим игроком матча «ПСЖ» во второй раз подряд
01:11 Деулофеу: «Барселона» хотела посвятить победу жертвам терактов
01:04 «Реал» разгромил «Депортиво» в первом туре чемпионата Испании
00:53 Экс-игрок «Локомотива» Майкон забил 1-й гол в чемпионате Турции с передачи Это'О
00:50 Вальверде: стиль игры «Барсы» не изменился — нужны игроки, которые нам помогут
00:39 Монтелла: знал, что Кесси будет хорош, но не думал, что настолько
00:27 Эмануэльсон: «Утрехт» может добиться хорошего результата в Санкт-Петербурге
00:21 Тотти: следить за матчем «Ромы» с трибуны очень тяжело
00:08 Пикфорд: для «Эвертона» было бы здорово попасть в четвёрку и обойти «Ливерпуль»
20 августа 2017, воскресенье
23:56 Невилл: игроки «Челси» показали, что реально поддерживают Конте — это главное
23:53 «ПСЖ» разгромил «Тулузу», Неймар забил два гола и отдал два результативных паса
23:43 «Милан» стартовал в чемпионате Италии с разгромной победы над «Кротоне»
23:42 Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Фиорентину»
23:41 В дебютном матче Жулиано «Фенербахче» ушёл от поражения благодаря голу Вальбуэна
23:29 Каррера: никто из игроков «Спартака» меня не разочаровал
23:20 Ибрагимович продемонстрировал, как бьёт по боксёрской груше травмированной ногой
23:09 «Барселона» стартовала в чемпионате Испании с победы над «Бетисом»
23:07 «Ростов» — «Краснодар» — 0:0. Видеообзор матча 7-го тура РФПЛ
23:00 Рейнгольд: видно, что Кокорин переосмыслил свои жизненные позиции
22:55 Каррера дал обещание болельщикам «Спартака»
22:52 Спортдиректор «Партизана»: возвращение Тошича в наш клуб невозможно
22:51 Каррера: РФПЛ заслуживает такого же внимания, как чемпионаты Франции и Германии
22:46 Кучук: «Ростов» готовился к «Краснодару» по матчам «Боруссии» Тухеля
22:39 Каррера: уважаю руководство «Спартака» и не могу ставить ультиматумы
22:36 Конте: игроки «Челси» в дерби сделали то же самое, что делали весь прошлый сезон
22:26 Каррера: надеюсь, «Спартак» меня не уволит
22:23 Каррера: «Спартак» проиграл «Локомотиву» не из-за того, что играл вдесятером
22:15 Каррера: жест Самедова, взявшего вину на себя, достоин уважения
22:11 Шалимов: честно, «Краснодар» ехал в Ростов выигрывать и, в принципе, мог
22:08 Кучук: «Ростов» и «Краснодар» понимали: кто забьёт, тот и выиграет матч
22:05 Лапорта: если мы хотим, чтобы Месси был счастлив, надо избавиться от Бартомеу
21:58 «Ростов» и «Краснодар» победителя выявить не сумели
21:50 Ригони, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте»
21:30 Широков: мы получили Кокорина, которого давно ждали
21:23 Гунько: для «Спартака» и Кутепова очень важно, что он получил игровую практику
21:17 Конте: просил игроков «Челси» показать мне командный дух, и они это сделали
21:13 Видеообзор матча «Динамо» — «Уфа»
21:11 «Атлетик» не сумел обыграть «Хетафе», оставшийся вдесятером на 66-й минуте
Все новости RSS
Партнерский контент