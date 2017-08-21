Зидан: доволен игрой с «Депортиво», но не удалением Серхио Рамоса

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о победе своей команды над «Депортиво» (3:0) в первом туре испанской Примеры. На финише игры Серхио Рамос получил удаление, которое стало для защитника 18-м в карьере.
«Я доволен игрой, но не удалением Серхио Рамоса. Игроки рады победе, поскольку в Ла-Корунье всегда непросто играть, а «Депортиво» — та команда, которая может вызвать у вас проблемы.
Никто из игроков не просил отпустить из клуба, и я хочу, чтобы этот состав оставался таким, каким он есть сейчас. Однако до 31 августа всё может случиться», — цитирует специалиста Marca.
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