Серхио Рамос: не согласен с удалением, я не собирался причинять Шёру боль

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил несогласие с решением судьи, который показал ему красную карточку под занавес игры с «Депортиво» после эпизода с участием защитника Фабиана Шёра, посоветовав официальным лицам Примеры посмотреть матчи чемпионата Англии, где арбитры действуют более либерально.
«Я не согласен с красной карточкой, но я уважаю мнение судьи. Иногда чиновники должны обратить внимание на английский футбол и позволять нам играть. В Европе рефери более снисходительны. Я попал Шёру по голове, но не собирался причинять ему боль.
Когда вы выигрываете много титулов, то соперников переполняет антипатия к вам», — приводит слова Рамоса Marca.
Серхио Рамос повторил антирекорд чемпионата Испании по количеству удалений