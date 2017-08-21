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Есипов: в матче «Ротора-Волгоград» и «Спартака-2» никто не хотел играть вничью

21 августа 2017, понедельник. 06:11 Футбол

Главный тренер «Ротора-Волгоград» Валерий Есипов дал оценку встрече со «Спартаком-2» (2:2) в девятом туре первенства ФНЛ, отметив высокую результативность игры с москвичами.

«Игра получилась очень хорошей и боевой. Много забитых мячей. Думаю, болельщикам понравился матч. Был хороший футбол с моментами для взятия ворот. Команды поочередно владели преимуществом и обе могли выиграть. Результат закономерен, хотя никто не хотел играть вничью.

Спасибо болельщикам, которые нас поддержали. Но мы опять не выиграли, хотя забиваем. Не взяли три очка, и это единственное разочарование после матча», — цитирует специалиста пресс-служба ФНЛ.

Дубль Пантелеева помог «Спартаку-2» сыграть вничью с «Ротором-Волгоград»
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Теги
Спартак-2 ФК Ротор-Волгоград Валерий Есипов
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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