Есипов: в матче «Ротора-Волгоград» и «Спартака-2» никто не хотел играть вничью

Главный тренер «Ротора-Волгоград» Валерий Есипов дал оценку встрече со «Спартаком-2» (2:2) в девятом туре первенства ФНЛ, отметив высокую результативность игры с москвичами.
«Игра получилась очень хорошей и боевой. Много забитых мячей. Думаю, болельщикам понравился матч. Был хороший футбол с моментами для взятия ворот. Команды поочередно владели преимуществом и обе могли выиграть. Результат закономерен, хотя никто не хотел играть вничью.
Спасибо болельщикам, которые нас поддержали. Но мы опять не выиграли, хотя забиваем. Не взяли три очка, и это единственное разочарование после матча», — цитирует специалиста пресс-служба ФНЛ.
Дубль Пантелеева помог «Спартаку-2» сыграть вничью с «Ротором-Волгоград»