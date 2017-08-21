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Почеттино вспомнил, как Марадона стрелял по журналистам из винтовки

21 августа 2017, понедельник. 06:41 Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино вспомнил скандальную историю, произошедшую в феврале 1994 года, когда его знаменитый одноклубник в аргентинском «Ньюэллс Олд Бойз» Диего Марадона стрелял по журналистам из пневматической винтовки.

«Во время предсезонной подготовки мы жили с Марадоной в одном номере. Помню тот день, когда он стрелял по журналистам. Однажды утром я проснулся и не увидел его в комнате. Ничего не подозревая, я отправился на завтрак, а тренер поинтересовался, где Марадона. Я ответил, что в комнате его нет. Марадона любил баскетбол и поехал в город на матч, но к утру не вернулся. После завтрака мы пошли на тренировку. Никто не знал, где Диего, а в обед мы увидели по телевизору — Диего стрелял в журналистов в Буэнос-Айресе, в 400 км отсюда!

Я люблю его. Я люблю в нём всё. Я знал Марадону, настоящего Марадону. Мы видели его на поле, его образ. Конечно, он был сумасшедшим, но если бы он сейчас приехал сюда и открыл дверь, то мы бы все в него влюбились. Его энергия, его личность… это тот человек, рядом с которым чувствуешь себя лучше», — цитирует Почеттино The Sun.

В 1994 году Марадона был отчислен из команды за употребление наркотических веществ.

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Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Ньюэллс Олд Бойз Тоттенхэм Хотспур Диего Марадона Маурисио Почеттино
Новости. Футбол
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