Ватцке: У. Дембеле? Болельщики радуются футболу, не думая о трансферном дерьме

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил уверенность, что вопрос нападающего команды Усмана Дембеле не стал для болельщиков навязчивой идеей. 20-летний футболист не жалеет усилий к тому, чтобы перейти в «Барселону».
«Дембеле? Болельщики радуются футболу, не думая о трансферном дерьме. На переднем плане вновь должен быть футбол, а не театральное представление. Когда чемпионат наберёт ход, все будут говорить о футболе», — цитирует Ватцке интернет-портал Goal.
Ранее «Боруссия» объявила, что отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле. Сам Усман согласовал условия личного контракта с каталонцами и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, вследствие чего дортмундцы отстранили его от занятий с командой.