Румменигге: не думаю, что «Барселона» побудила Дембеле устроить забастовку

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выступил в защиту «Барселоны» в связи с ситуацией нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Румменигге не считает, что действия 20-летнего игрока, мечтающего о переходе в «Барселону», обусловлены каталонским клубом.
«Не думаю, что «Барселона» побудила Дембеле устроить забастовку. Возможно, футболист хочет непременно перейти в «Барселону», и сам всё это придумал. Я бы не стал преждевременно осуждать «Барселону», — цитирует Румменигге интернет-издание Sport1.
Ранее исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что вероятность перехода Дембеле в стан сине-гранатовых составляет 50%. Сам Усман согласовал условия личного контракта с каталонцами и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, вследствие чего дортмундцы отстранили форварда от занятий с командой.