Иньеста: Неймар? Если я не хочу оставаться в «Барселоне», иду в другое место

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не осуждает бывшего нападающего команды Неймара за переход в «ПСЖ». Футболист сборной Бразилии сменил клубную прописку по окончании предыдущего сезона и успел уже раскритиковать руководство каталонского клуба за некомпетентность.
«Каждый сам является хозяином своей судьбы, выбирая то, что считает наилучшим для себя и своих близких. Здесь нет дискуссий, как бы ни хотели, чтобы он остался у нас ещё лет 10. Если мне не хочется оставаться в «Барселоне», я иду в другое место. Нужно также представить себя на его месте. Неймар говорит: «Я в идиллической ситуации, мне не нужно намного больше того, что имею, мне комфортно, но и настало время перемен, что нелегко сделать…» Это то, что он выбрал, и здесь больше не о чем говорить», — цитирует Иньесту El Pais.