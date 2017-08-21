Маркос Алонсо: игроки «Челси» много работали и на 100% заслужили победу

Герой встречи с «Тоттенхэмом» Маркос Алонсо, оформивший дубль в ворота «шпор» во втором туре английской Премьер-лиги, прокомментировал победу на «Уэмбли», отметив, что после неудачи на старте сезона команда сплотилась и полностью заслужила успех. «Челси» выиграл у коллектива Маурисио Почеттино со счётом 2:1, а защитник забил решающий гол незадолго до финального свистка.
«Я очень доволен победой. На неделе было много разговоров, и это показало, что мы вместе, мы много работали и на 100% заслужили победу.
Мы постарались больше владеть мячом во втором тайме, но соперники оказывали на нас давление. Мы были компактны и показали очень хорошую игру», — цитирует футболиста ВВС.
Конте: просил игроков «Челси» показать мне командный дух, и они это сделали