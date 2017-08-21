Ригони прилетит в Санкт-Петербург 21 августа и подпишет контракт с «Зенитом»

Сегодня, 21 августа, полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони прилетит в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом». Об этом сообщает аргентинское издание TyC Sports.
24-летний футболист уже попрощался с болельщиками «Индепендьенте», поблагодарил всех сотрудников клуба и пожелал им удачи. По предварительным данным, этот трансфер обойдётся сине-бело-голубым € 10,5 млн за вычетом налогов. Соглашение будет рассчитано на четыре года, таким образом, Ригони станет пятым аргентинским футболистом в составе «Зенита».
Ригони, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте»