«Спартак» сделал улучшенное предложение по личному контракту Ньянга

«Спартак» и «Милан» достигли договорённости о переходе в московский клуб нападающего М’Байе Ньянга. По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, спартаковцы заплатят € 18 млн в качестве компенсации, а также € 2 млн итальянцы смогут получить в качестве бонусов.
Кроме того, красно-белые готовы повысить предложенную французскому форварду зарплату, чтобы тот согласился на переезд в столицу России.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ожидает окончательного ответа от нападающего до 22 августа.
В Италии утверждают, что «Спартак» ждёт решения Ньянга до 22 августа