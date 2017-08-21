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Санчис: лишь с Зиданом такая игра «Реала» превратилась в неоспоримую реальность

21 августа 2017, понедельник. 08:37 Футбол

Бывший капитан мадридского «Реала» Мануэль Санчис рассыпался в похвалах в адрес главного тренера команды Зинедина Зидана. Санчис подчеркнул, что лишь с приходом французского специалиста на пост наставника «сливочных» игра команды начала впечатлять.

«Это правильно, что у «Реала» отличный состав. Но лишь с приходом Зидана такая игра команды превратилась в неоспоримую реальность», — написал Санчис на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Зидан возглавил команду по ходу сезона-2015/16 и с тех пор дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок страны.

Зидан сравнялся с дель Боске по титулам, уступая лишь Муньосу и Моловни
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Мануэль Санчис
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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