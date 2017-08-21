Тренер «Хаддерсфилда»: мы начали сезон двумя победами в АПЛ, и это невероятно

Главный тренер «Хаддерсфилд Таун» Давид Вагнер не скрывал эмоций после победы над «Ньюкаслом» (1:0) во втором туре английской Премьер-лиги. После двух матчей в активе новичка элитного английского дивизиона шесть очков, и специалист рад такому старту команды.
«Я очень счастлив и горд тем, что игроки следовали нашей идее, чтобы «Ньюкасл» был как можно дальше от взятия наших ворот. Мы не предоставили соперникам серьёзных возможностей, и наша защита действовала безукоризненно.
У нас был один волшебный момент в исполнении Myя, и его оказалось достаточно, чтобы выиграть матч. Я в восторге от нашего выступления и результата. Мы повысились в классе на «Уэмбли», пробившись в АПЛ через плей-офф Чемпионшипа, начали этот сезон двумя победами и c шестью очками. Это невероятно», — цитирует специалиста ВВС.