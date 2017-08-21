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Ибрагимович может подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» на текущей неделе

21 августа 2017, понедельник. 09:13 Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заключить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем уже на этой неделе. Как сообщает ESPN, восстановление шведского форварда опережает прогнозы. Ранее наставник манкунианцев Жозе Моуринью рассчитывал, что Ибрагимович сможет помочь его команде только во второй половине сезона, но 35-летний игрок может вернуться на поле гораздо раньше.

Ибрагимович покинул «МЮ» этим летом, после того как у него истёк контракт с клубом. Руководство манкунианцев хотело продлить договор, но форвард, который восстанавливается после травмы колена, тогда отказался.

Ранее в СМИ сообщалось, что швед может подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» с функцией играющего тренера.

Ибрагимович может стать играющим тренером в «Манчестер Юнайтед»
Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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