Десайи: деньги – ничто по сравнению с талантом Неймара

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи прокомментировал игру нападающего Неймара за «ПСЖ», который в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (6:2) забил два мяча и сделал две голевые передачи.
«Деньги – ничто по сравнению с талантом Неймара», — написал Десайи в «Твиттере».
Нынешним летом за бразильца заплатили прописанные у него в контракте € 222 млн, что является рекордом в футболе. Деньги перечислили представители игрока по поручению «ПСЖ», в который должен перейти форвард.
Неймар признан лучшим игроком матча «ПСЖ» во второй раз подряд