Жонатас: грустно прощаться с Казанью, но вы знаете финансовое положение «Рубина»

Нападающий «Рубина» Жонатас попрощался с болельщиками «Рубина». Ранее была достигнута договорённость о переходе 28-летнего форварда в клуб немецкой Бундеслиги «Ганновер».
«Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня всё это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Ещё раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за всё то время, которое я провёл в Казани. И я надеюсь, что ещё вернусь сюда», — цитирует Жонатаса пресс-служба «Рубина».
Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что Жонатас покинет клуб из-за финансовой ситуации казанцев.